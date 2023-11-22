Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?

Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?

Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsan doğup büyüdüğü ortamdan, yurdundan uzakta ne kadar iyi bir yaşama ortamında bulunursa bulunsun, yine de yurdunu arar; onun özlemini çeker.

Kaldığı yer her ne kadar güzel olursa olsun, kendisine ne kadar iyi bir ortam sunulmuş olursa olsun, yine de kendi vatanında, doğup büyüdüğü yerde yaşamak ister.

Başka bir yerde yaşamaya başladığında kendi memleketine özlem duyar. Yaşadığı yerdeki mutluluk ona yetmez, o mutluluğu kendi memleketinde yaşamak ister.

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