İmralı süreci kapsamında PKK'lılar serbest bırakılırken Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, KHK TV’de FETÖ hükümlüleri için 'genel af' çağrısı yaptı. FETÖ hükümlülerinin çoğunlukla masum olduğunu öne süren Arınç, 15 Temmuz darbe girişimine katılmayanların terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

"Benim de geçmişte arkadaşlık yaptığım, Ankara’daki çatı davasında yargılanan Alaaddin Kaya, İlhan İşbilen, Kazım Avcı 8-9. yıllarına giriyorlar. Bunlara ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmiş. Ben önce ilgilenmedim. Ama ‘Bu adamlar FETÖ'cüydü’ diye karşımıza çıkıyorlar. Son zamanda bu dosyaya girmek zorunda kaldım" diyen Arınç bir hukuk trajedisi yaşandığını söyleyerek arkadaşlarının 15 Temmuz'dan bir sene kadar önce cezaevine girdiklerini belirterek "Bir sene sonra 15 Temmuz oldu, yargılamalar bitti ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar" dedi.

"15 Temmuz hain bir darbe girişimidir" diyen Arınç, darbe girişimini yapanların uçağı uçuranlar, helikopterden ateş açanlar, vatandaşın üzerine mermi yağdıranlar olduğunu söyledi.

Bu olayın faillerinin, sorumlularının bu silahı kullananlar, talimatı verenler olduğunu söyleyen Arınç, "Bunların dışında sivil bile olsa bu eylemlere doğrudan katkı sağlamış, kanaatıyla, çalışmasıyla, gayretiyle bu emniyet mensubu olabilir, hakim olur, hekim olur… Ben bu tarafını bilmem. Bunun ispatlanması lazım. Çünkü sivillerden de arananlar var, kaçanlar var, yakalanamayanlar var. Eğer onlar silahlı kuvvetlerin içerisinden bir grubun yaptığı eyleme, iştirak noktasında suçları varsa en ağır cezaları alması lazım" dedi.

"KHK bir faciadır" diyen Arınç "Adamın profesörlüğüne bir ay kalmış, önce ihraç ediyorsun, sonra cezaevine alıyorsun. Sonra beraat ediyor, ‘Seni tekrar göreve veremeyiz.’ diyorsun. Böyle bir anlayış olamaz" ifadelerini kullandı.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanacağı sürece geçileceğini beklediğini söyleyen Arınç Bugün konuşulması gereken konunun genel af konusu olduğunu ifade etti. Toplum vicdanında bir affa ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirten Arınç "Bir, fiziki yetersizlikler nedeniyle. İki, adli yargılamalardaki çok büyük yanlışlıklar. Üçüncüsü de konjonktürel olarak bu olağanüstü hal hukukunun hala uygulamaları devam ediyor anlayışıyla verilen kararlar" değerlendirmesi yaptı.

“Büyük bir facia yaşanıyor" diyen Arınç toplu olarak bütün bunların üstünü örtmek istediğini ve bunun genel afla olabileceğini söyledi.

'EN AZINDAN DUA ALABİLİRSİNİZ...'

Devletin kendisine karşı işlemiş olduğunu düşündüğü suçları çok önemli sebeplerle affetmesi gerektiğini söyleyen Arınç, bunun İmralı süreciyle ilgili olmadığını ifade ederek son 3-4 senedir aynı şeyleri söyledğini dile getirdi. Arınç'ın "Bu felaketler yaşanırken insanların mağduriyetlerini giderebilirseniz, en azından 3-5 kişiden ‘Allah senden razı olsun’ diye dua alabilirseniz, annesiz babasız kalmış çocukları annesine babasına kavuşturabilirseniz artık toplumda büyük bir rahatlama olacaktır" değerlendirmesi de dikkat çekti.

Arınç açıklamalarına şöyle devam etti:

"Silahlı terör örgütü üyeliği yaftasını belli bir dönem için üzerine almış olan insanlar hala toplumda bu sıfatla anılıyorlarsa, 150 bin civarındaki insan kamu imkanlarından mahrum edilmiş, OHAL komisyonları, bunun sadece 12'de birini iade edebilmişse, bu haksızlıkların düzeltilme yolu da hem KHK’lar açısından hem de hükümlüler açısından bir af çıkarmak olduğunu ben şahsen çok iyi olacağını düşünüyorum. Buna bir zaruret gözüyle bakıyorum. Olmaması için de bir sebep yok. İnsanların bir rahatlamasına ihtiyaç var.

Yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından bakıyorum. Bir kucaklaşmaya vesile olması bakımından düşünüyorum. İnanın bu çok faydalı olacaktır. Ben öyle aileler tanıyorum ki parçalandılar, birbirlerinden koptular. Bunları tekrar bir araya getirmek lazım"