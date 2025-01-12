Bülent Arınç’ın erotik konuşması olay oldu… "Sen kimin yârisin yavrum her yanın oynak…"

Ekopolitik Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen “Ayrışmadan Uzlaşmaya: Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek” başlıklı toplantıda, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın konuşması sosyal medyada olay oldu. Arınç’ın konuşmasını alıntılayanlar, ilginç yorumlarda bulundu.

Bülünt Arınç, daha önce de sert ifadelerle polemiğe girdiği Saray’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’u yine hedef tahtasına koydu. Arınç’ın Uçum söylediği, “Adam geçmişte Marksist; Komünist Partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış. Ama şimdi bakıyoruz; devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne... Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak? Nasıl döndün sen, nasıl fırıldak oldun böyle?" ifadelerini kullanmasının yankıları sürüyor. Siyasi çevreler, Arınç’ın bu ifadeleri için “erotik” eleştirisinde bulundular.

Arınç’ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Arınç’ı eleştirenler kadar destekleyenlerin de olduğu paylaşımlar yapıldı.

İşte onlardan bazıları:

"GEMİ AZIYA ALMIŞ GİDİYOR"

Bülent Arınç daha önce de hedef aldığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Adam gemi azıya almış gidiyor. Arkasında olsa olsa eski yoldaşlarından Perinçek olur. Devleti kutsal zanneden bir anlayışa sahip olanların, devleti hukuki bir kurum olarak değil de kutsal bir kurum olarak düşünenlerin safında yer alıyor. Bu adamın sözlerine tahammül edilmesinin arkasında belki Cumhur İttifakı'nı destekleyen güçlerin 'Bu da burada bulunsun' demesi vardır."

İŞTE O MEŞHUR TÜRKÜ

Bülent Arınç’ın iki mısrasını aldığı şarkının sözlerinin tamımı şöyle: