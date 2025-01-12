Bülent Arınç’ın erotik konuşması olay oldu… "Sen kimin yârisin yavrum her yanın oynak…"

Ekopolitik Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen “Ayrışmadan Uzlaşmaya: Demokrasiyi Yaşatmak ve Güçlendirmek” başlıklı toplantıda, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın konuşması sosyal medyada olay oldu. Arınç’ın konuşmasını alıntılayanlar, ilginç yorumlarda bulundu.
Bülünt Arınç, daha önce de sert ifadelerle polemiğe girdiği Saray’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum’u yine hedef tahtasına koydu. Arınç’ın Uçum söylediği, “Adam geçmişte Marksist; Komünist Partisi ile ilişkisi var. Onların avukatlığını yapmış. Ama şimdi bakıyoruz; devletten daha fazla devletçi, faşistten daha fazla faşist, bilmem neden daha fazla bilmem ne... Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak? Nasıl döndün sen, nasıl fırıldak oldun böyle?" ifadelerini kullanmasının yankıları sürüyor. Siyasi çevreler, Arınç’ın bu ifadeleri için “erotik” eleştirisinde bulundular.
Arınç’ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Arınç’ı eleştirenler kadar destekleyenlerin de olduğu paylaşımlar yapıldı.
İşte onlardan bazıları:
"GEMİ AZIYA ALMIŞ GİDİYOR"
Bülent Arınç daha önce de hedef aldığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Adam gemi azıya almış gidiyor. Arkasında olsa olsa eski yoldaşlarından Perinçek olur. Devleti kutsal zanneden bir anlayışa sahip olanların, devleti hukuki bir kurum olarak değil de kutsal bir kurum olarak düşünenlerin safında yer alıyor. Bu adamın sözlerine tahammül edilmesinin arkasında belki Cumhur İttifakı'nı destekleyen güçlerin 'Bu da burada bulunsun' demesi vardır."
İŞTE O MEŞHUR TÜRKÜ
Bülent Arınç’ın iki mısrasını aldığı şarkının sözlerinin tamımı şöyle:
Bir su içtim destiden
Yavrum sensin beni mest eden, hey
Aman sensin beni mest eden, hey
Cennet mekanın olsun
Yavrum seni bana dost eden, hey
Aman seni bana dost eden, oy
Hey
Bursalı mısın kadifeli gelin
Çaydan mı geçtin
Yanakların al al olmuş
Konyak mı içtin, hey
Konyak mı içtin
İçtiğimiz konyak
Mezemiz kaymak
Sen kimin yarisin yavrum
Her anın oynak
Aah! Yer yanın oynak
Arabaya sen bin
Faytona ben
Anasını sen al, oğlunu ben
Aah! Oğlunu ben
Bir su içtim pınardan
Yavrum sensin beni ayartan, hey
Aman sensin beni ayartan, hey
Eller ne derse desin
Yavrum ben ayrılmam o yardan
Aman ben ayrılmam o yardan
Hey
Bursalı mısın kadifeli gelin
Çaydan mı geçtin
Yanakların al al olmuş
Konyak mı içtin
Aah! Konyak mı içtin
İçtiğimiz konyak
Mezemiz kaymak
Sen kimin yarisin güzel
Her yanın oynak
Aah! Her yanın oynak
Arabaya sen bin
Fılıçkaya ben
Anasını sen al, oğlunu ben
Aah! Oğlunu ben