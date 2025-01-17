Bülent Ersoy zombi kılığına girdi galayı bastı

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer’in senaryosunu yazıp başrolünde rol aldığı ‘Kutsal Damacana 5 -Zombi’nin galası, Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında yapıldı.

Gösterime 17 Ocak’ta girecek olan filmin galasında Polat Yağcı, son yıllarda sinemaya azalan ilgiyi yeniden arttırmaya çalıştığını belirtti. Yağcı; “Şu an sinema en zor zamanlarını yaşıyor, çok az film yapılıyor. Ben ve arkadaşlarım sinemayı desteklemek, ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz” dedi. Filmin korku değil, komedi türünde olduğunu belirten Yağcı; sözlerini şöyle sürdürdü; “İnsanlar korksun diye değil, gülsün diye zombi filmi yaptık. İnsanlara gülmeyi vaat ediyoruz. Amacımız insanları güldürmek.”

ZOMBİ KILIĞINDA SİNEMAYI BASTI

Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı filmde konuk oyuncu olarak yer alan Bülent Ersoy’un gala alanına girişi unutulmayacak anlara sahne oldu.

Bülent Ersoy, özel zombi makyajı ve geceye özel kostümle gösterim sonrası sinemayı zombi olarak bastı. Ersoy’a iki zombi koruma eşlik etti. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Bülent Ersoy; “Ben bir sahnede yer aldım. 8 saatte zombi oldum. Şafak, fevkaledenin fevkinde film yaptı“ dedi.