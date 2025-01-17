Bülent Korkmaz o takımın başına geçiyor

Düzenleme: Kaynak: ajansspor
Bülent Korkmaz o takımın başına geçiyor

Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor teknik direktörlük için eski futbolcu Bülent Korkmaz'la anlaştı.

1. Lig ekibi Esenler Erokspor teknik direktörlük koltuğuna eski milli futbolcu ve Galatasaray kaptanı Bülent Korkmaz'ı oturtuyor.

Ajansspor'un haberine göre son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz küme düşme hattında bulunan Esenler Erokspor'u ligde tutmak için mücadele edecek.

DÜŞME HATTINDA

Esenler Erokspor, bu sezon oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. İstanbul ekibi ile anlaşan Bülent Korkmaz, 2022 yılının Şubat ayında Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve Haziran 2023'te görevinden ayrılmıştı

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