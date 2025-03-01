Bülent Korkmaz'lı Erokspor Servet Çetin'li Amedspor ile yenişemedi

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
6. dakikada sağ taraftan aldığı topla ceza sahası içine giren Adekanye’nin sağ çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ekrem son anda kornere çeldi.
9. dakikada sağ taraftan Furkan'ın ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Murat Uçar'ın sağ taraftan ortasında Poko'nun kale önünde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
52. dakikada Mücahit’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Anıl'ın kafa vuruşunda kaleci Erce topu çeldi.