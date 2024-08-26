Bülent Uygun affını istedi

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Bülent Uygun affını istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle hakem camiasından özür diledi.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 3. haftasında oynadıkları Eyüpspor maçı sonrası hakemler ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Zorbay Küçük için "Maçın hakemi çok küçük bir yönetim gösterdi" ifadesini kullanan Uygun ayrıca VAR hakemi için de "Bir de VAR'cık var. VAR'daki o VARcık kimse, flu diyor penaltıya...Yapma ya, sen nasıl bir VAR'cıksın?" demişti.

Bülent Uygun yaptığı bu açıklamalardan dolayı hakem camiasından özür diledi. Uygun, Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük’ün verdiği kararlarla beklenen performansın altında bir maç yönettiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan dolayı oyunumuzu ve taraftarımızın psikolojisini bozmuştur. Penaltı beklediğimiz pozisyonda 4. hakeme, 'Hocam önümüzdeki monitörden penaltı olduğunu gördüm, bariz penaltı' dediğimde kendisi bana, 'VAR inceleniyor', dedikten sonra VAR hakemi topa vurduktan sonra ayağına müdahale geldiğini ve pozisyonun flu olduğunu söylemiş. Hakem arkadaşlar sahada yanlış kararlar verebilir ama VAR'da bulunan hakemin yanlış görme veya yanlış yorumlama hakkına sahip olmadığını düşünüyorum. Hakemlerin profesyonel olması teklifini sunarak onların sorunlarını her defasında dile getirerek sosyal hakları için mücadele ettim. Tüm spor severlerin beklentisi Türk futbolu adına, hakemlerin hakkaniyetle maç yönetmeleri, takımların kaderlerinde etki etmemeleridir. Adil olmaları gerektiğini her seferinde dile getirmeme rağmen sosyal medyada özellikle eski hakem camiasından bazı kesimlerin kızgınlık ile sarf ettiğim kelimeleri başka yerlere çekmeleri tamamen art niyetleridir. Bundan dolayı yanlış anlaşılmamıza sebep olan bu olaydan dolayı hakem camiamızdan özür dilerim."

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