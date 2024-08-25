Bülent Uygun küplere bindi: Bir de VAR'cık var

Kaynak: AA
Bülent Uygun küplere bindi: Bir de VAR'cık var

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor'a yenildikleri maçtan sonra sert açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun küplere bindi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kendi sahasında Eyüpspor'a yenildikleri maçın VAR hakemine büyük tepki gösterdi.

Uygun, "Öncelikle seyirciden rica ediyorum. Elimizdeki kadro yapısı bu. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncular performans olarak daha hazır değil. Ve şu andaki kadromuzla da mücadele etmeye çalışan çocuklara sahip çıkmak lazım" dedi.

Eyüpspor'un mükemmel bir gol atarak öne geçtiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"O mükemmel golden sonra da biz pozisyonları değerlendiremedik. Maçın hakemi çok küçük bir yönetim gösterdi. Bir de VAR'cık var. Faul diyor penaltıya, vurdu ama toptan sonra vurdu. Yapma ya. Sen yorumcu musun? Nasıl bir VAR'cıksın sen oradan öyle yorumluyorsun. Geliyorsunuz evimizde sarı kartların hepsini bize, bütün taktir haklarını onlara nefes nefese yönetemiyorsun. Gördüğünü veremiyorsun. Verdiğin her karar da yanlış. Bir takımın oyun temposunu bulmasını engelliyorsun. Zaten kadrom eksik. Sezona 8 ilk 11'de oynayabilecek 12 genç çocukla başladık. Takviyeler yapmaya çalışıyoruz. Senin için işin maçı doğru yönetmek. Zaten MHK değerlendirir. İzler maçı ve VAR'cıkla konuştuklarınızı değerlendirir."

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