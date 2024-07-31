Bülent Uygun'dan Rey Manaj kararı

Uygun, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takımı gençleştirme adına yönetim olarak karar aldıklarını, bu doğrultuda da Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdıklarını anımsattı.

Kırmızı beyazlı kulübün yeni bir sürece girdiğini vurgulayan Uygun, Sivasspor'a uzun yıllar emek veren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kuruluna seçilen Mecnun Otyakmaz'a da teşekkür etti.

"REY MANAJ'A TEKLİFLER VAR"

Uygun, Rey Manaj transferiyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsteyen 3-4 takım var. Bu takımlardan ekonomik anlamda istediğimiz katkıyı almazsa yönetimimiz bırakmak istemiyor. Rey Manaj'a özel antrenmanlarını yaptırıyoruz. Rey Manaj, Sivas ile bütünleşti. 3-4 takımdan teklif var ama bizim istediğimiz seviyede değil. Ekonomik anlamda o paralara dönüp bakmıyoruz. 6-7 milyon avrolar teklif ediliyor, kabul etmiyoruz. Zaten 1 haftası var ve 1 hafta sonra bireysel antrenmanlardan çıkıp ekibimize dahil olacak."