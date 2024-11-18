Bulgar plakalı araç traktöre çarptı Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Edirne karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Seyfullah Aslan’ın kullandığı H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, önünde ilerleyen Beycan Şahin yönetimindeki 22 DL 634 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Seyfullah ve Necmiye Aslan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Seyfullah Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Necmiye Aslan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis, traktör sürücüsü Beycan Şahin’i gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.