Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu

Bu karar, iki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkeler arasında uzun süren görüşmelerin ardından alındı. Önceki engeller arasında Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın karşıt görüşleri bulunuyordu. Ancak, son olarak Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle koyduğu veto kararını geri çekmesiyle bu engel kalktı. 31 Mart 2024 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya, deniz ve havayolları üzerinden Şengen'e dahil edilmişti.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye katılmıştı ve 2011'de AB Komisyonu, bu iki ülkenin Şengen'e dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti. Şu anda, AB ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ile birlikte Bulgaristan ve Romanya da dahil olmak üzere toplamda 29 ülkeyi kapsayan Şengen bölgesi, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi de içine alıyor.

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