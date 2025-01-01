AB'de dönem başkanlığı Polonya'ya geçti: Hedef güvenlik ve bağımsızlık

Bugün, 1 Temmuz 2024'ten bu yana görevde olan Macaristan'dan başkanlığı devralan Polonya, 1 Temmuz 2025’e kadar bu görevi sürdürecek. Polonya'nın belirlediği dönem başkanlığı sloganı ise "Güvenlik, Avrupa!" oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen AB üyesi ülkelerden biri olan Polonya, AB ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye teşvik edecek. Ayrıca, AB dış sınırlarındaki göç ve güvenlik sorunlarını ele almayı, düzensiz göçü azaltmayı ve geri göndermelerle ilgili prosedürleri etkinleştirmeyi hedefliyor.

Polonya, Belarus'un göçmenleri silah olarak kullanma stratejisini ve hibrit savaş tehdidini vurgularken, dezenformasyonla mücadeleye ve enerji bağımlılığını azaltmaya da odaklanacak. Polonya'nın dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025’te Danimarka'ya devredilecek.

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