Bulgaristan'da rakip ittifaklar koalisyon hükümeti kurmakta anlaştı

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB)-Demokratik Güçler Birliği (UDF) ittifakı ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı seçmenlerin son 2 yılda 5 kere sandığa gittiği ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak için adım attı.

Buna göre, rakip GERB-UDF ile PP-DB ittifakları koalisyon hükümeti kurulması konusunda mutabakat sağladı.

Dönüşümlü başbakanlık sisteminin uygulanacağı koalisyon hükümetinde, Değişime Devam (PP) Partisinin adayı Nikolay Denkov ile GERB'in adayı eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Mariya Gabriel'in 9'ar ay süreyle başbakanlık yapmasında uzlaşıldı.

Ülkenin eski eğitim bakanlarından Denkov, hükümetin kurulmasının ardından başbakanlık koltuğuna oturacak ilk isim olurken, bu sırada Gabriel de başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini yürütecek.

İkili, daha sonra görev değişimi yapacak.

Bulgaristan'da 240 sandalyeli parlamentoda, GERB-UDF'nin 69, PP-DB'nin 64 milletvekili bulunuyor.

Kabineye, parlamentoda en az 121 milletvekilinin güvenoyu vermesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 15 Mayıs'ta hükümeti kurma görevini Mariya Gabriel'e vermişti. Ülkeyi 2021'e dek 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu GERB partisinin adayı Gabriel, AB Komisyonu üyeliği görevinden de istifa etmişti.

(AA)