Bulut güvenliğinde Wolfi Linux dönemi başlıyor

Chainguard tarafından geliştirilen Wolfi Linux, bulut güvenliğini güçlendirmek amacıyla ortaya çıkan yeni bir Linux "un-distro" olarak adını duyuruyor. Bu yenilikçi sistem, özellikle bulut tabanlı yazılım tedarik zincirinde güvenlik risklerini en aza indirmeyi hedefliyor. Wolfi'nin temel özelliği, minimum düzeyde donanım gereksinimi ve hızlı güncelleme mekanizmasıyla güvenlik açıklarının hızla kapatılmasıdır. Çoğu geleneksel Linux sürümünün aksine Wolfi, CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) veri tabanında listelenen güvenlik açıklarını minimize ederek, kullanıcılarına güvenli bir taban sağlıyor.

Wolfi’nin hikayesi, Eylül 2022’de, yazılım geliştiricilerin minimalist ve güvenli bir Linux ortamı yaratma arayışıyla başladı. Sistemin yenilikçi yapısı sayesinde, yazılım kodunda bulunan güvenlik açıkları, bulut ve yerel ortamlardaki güvenlik tehditlerini azaltma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Linux dünyasında bir “un-distro” olarak anılan Wolfi, geleneksel Linux sürümlerinde yer alan birçok özelliği barındırmıyor; özellikle de bir Linux çekirdeği içermiyor.

Wolfi, bulut tabanlı ve container odaklı iş yüklerinde hızlı güncellemeyi öncelikli olarak ele alıyor. Chainguard geliştiricileri, Wolfi kullanıcılarının güvenlik güncellemelerine en hızlı şekilde erişebilmesi için sürekli güncelleme modeli uyguluyor. Bu durum, Wolfi'yi diğer geleneksel Linux dağıtımlarından ayıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Wolfi, yalnızca gerektiğinde kullanılan bağımlılıkları içeren bir sistem olarak tasarlanmış. Bu “distroless” yapı, yalnızca ilgili uygulamanın çalışması için gerekli bileşenleri barındırıyor ve gereksiz paketleri sistemden çıkarıyor. Örneğin, Redis container’ında sadece Redis çalıştırmak için gerekli olan bileşenler bulunuyor.

Chainguard’ın amacı, Wolfi ile yazılım geliştiricilerin güvenli bir yazılım tedarik zinciri oluşturmalarını sağlamak. Wolfi paketlerinden oluşturulan Chainguard Images, güvenlik, güncelleme hızı ve Software Bill of Materials (SBOM) gibi özelliklerle desteklenmiş container imajları sunuyor. Özellikle CVE yaması gibi güvenlik güncellemelerini hızla alabilen bu sistem, bulut tabanlı iş yüklerinde güvenliği artırma hedefinde.

Linux nedir?