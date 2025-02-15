Buna yatırım yapanlar paraya para demedi! İşte en çok kazandıranlar...

Şubat ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Hisse senetleri düşüş gösterirken, altın, dolar, euro yükseliş gösterdi.

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya yükseldi.

EURO

Euro ise bu hafta yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.

FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

İŞTE HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI...

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.