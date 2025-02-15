Buna yatırım yapanlar paraya para demedi! İşte en çok kazandıranlar...

Şubat ayının ikinci haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Hisse senetleri düşüş gösterirken, altın, dolar, euro yükseliş gösterdi.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.
ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.
DOLAR
Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya yükseldi.
EURO
Euro ise bu hafta yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.
FONLAR
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.
İŞTE HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI...
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.