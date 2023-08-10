Bunamayı durduracak mucize tedavi geliyor. Bilim insanları harekete geçti

Belçikalı bilim insanları balık hafızasından yola çıkarak bunamaya karşı tedavi geliştirmeye çalıştıkları bildirildi.

KAYNAK: AA
Bunamayı durduracak mucize tedavi geliyor. Bilim insanları harekete geçti

Belçika'nın KU Leuven Üniversitesinden araştırmacılar, yaşlı balıklara kanser tedavisinde kullanılan “Dasatinib” ve genellikle alerjiler için reçete edilen “Quercetin” ilaçlarını uygulayarak, beyinlerindeki yaşlanmayı durdurabildiklerini keşfetti.

Yerel basına göre, KU Leuven'den araştırmacılar, yaşam döngülerini dört ila altı ay içinde tamamlayan “Afrika turkuaz killifish” türü balıklar üzerinde deney yaptı.

Boyama yöntemiyle yaşam döngüsünün sonuna yaklaşmış balıkların beyinlerinde çok sayıda hastalıklı ve yaşlı hücre tespit eden araştırmacılar, Dasatinib ve Quercetin'i karıştırarak bu balıklara bir hafta boyunca uyguladı.

“BEYNİN ONARIM KAPASİTESİNİ DE ARTIRDIK”

Araştırmacı Jolien van Houcke, süreç sonunda yaşlı balıkların beyin hücrelerinde yenilenme tespit ettiklerini duyurdu.

Van Houcke, şunları ifade etti:

“Bu kısa tedaviyle bile yaşlanan hücrelerin yüzde 30'unu ortadan kaldırabildik. Beyni gençleştirmekle kalmadık, beynin onarım kapasitesini de artırdık. Tedaviden sonra balık, yaralanma veya hastalıktan sonra beyin onarımı için gerekli olan yeni sinir hücrelerine dönüşebilen daha fazla bölünen kök hücrelere sahipti.”

Alzheimer ve demans hastalıkları henüz tedavi edilemiyor ancak çalışmalar devam ediyor.

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