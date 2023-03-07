7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beş yıl içinde geliyor. Bunamayı evde tespit edecek

Tavana monte edilecek sistemle bunamanın evde tespit edileceği bildirildi. Ev cihazının beş yıl içinde piyasaya sürülebileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:28
Takip Et

Bunamayı evde tespit edecek

Beş yıl içinde geliyor. Bunamayı evde tespit edecek
+
Aa
-

Pennsylvania Üniversitesi’nden Profesör George Demiris, geliştirilen teknolojinin faydalarını açıkladı.

Uzmanlar, bunamanın erken belirtilerini tespit edebilen bir ev cihazının beş yıl içinde piyasaya sürülebileceğini ifade etmesi dikkat çekti.

Çalışmalar, bilişsel performanstaki değişikliklerin yürüyüş değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu daha önce göstermişti. Bilim insanları da bir kişinin odada dolaşırken yürüyüşünü izlemek için video oyun teknolojisini kullanan 400 sterlinlik bir kutu geliştirdikleri bildirildi.

Tavana monte edilen Sense4Safety sistemi, yürüme hızını, adım uzunluğunu ve ayağa kalkıp belirli bir mesafeyi katetmek için geçen süreyi analiz etmek için kızılötesi sensörleri kullanıyor. Cihazın, takip edilen kişinin hareketlerindeki iniş çıkışları tespit ederek sağlık sorununa dair bilgi verebileceği dile getirdi.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Profesör George Demiris, geliştirilen teknolojinin faydalarını şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların kendi evlerinde olduğu kadar bakım evlerinde veya yardımlı yaşam tesislerinde de kalıyorlar. Nihayetinde, düşmeyi önlemek için kendi evlerinde etkinleştirselerdi ve her evde mevcut olsaydı harika olurdu.”

Cihaz sayesinde kişide dengesiz hale geldiğini gösteren değişiklikler tespit edilip uzmanlar eşliğinde bu kişilerin düşme risklerini azaltmak için bir egzersiz planı vermek veya evde değişiklikler yapmak gibi önlemler alınabilir. Hatta cihaz, bir kullanıcı düşerse, bunu da algılayabilir ve bir uyarı gönderebilir.

Araştırmacılar, akıllı ev sisteminin giyilebilir cihazlar gibi alternatiflerden çok daha etkili olabileceğine inanıyor. Akıllı saatler veya vücuda takılan diğer teknolojiler genellikle kullanıcının onları şarj etmeyi hatırlamasına ve cihazları nasıl çalıştıracağını bilmesine dayanıyor.

Profesör Demiris, kızılötesi sinyallere dayanan cihazın, sağlıklı bir kişinin beynindeki değişiklikleri tespit etmek için kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna da olumlu yanıt verdiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.