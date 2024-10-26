Bundan sonra düğünler drone denetimli

Kaynak: İHA
Bundan sonra düğünler drone denetimli

Ağrı Patnos'ta düğünlerde havaya ateş açma sonucu meydana gelen olaylar, kentte hem maddi hem de manevi kayıplara yol açtı.

Son dönemde yaşanan 65 olayın ardından, emniyet güçleri bu tehlikeli geleneğe karşı önemli bir adım attı. Düğünlerde kurusıkı veya ruhsatsız silah kullanan şahısları tespit etmek amacıyla drone destekli denetim başlatan Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, belirlenen kişilerin silahlarına el koyarak haklarında adli işlem başlatılan şahıslara caydırıcı para cezaları uygulandı.

Halktan tam destek alan bu denetim, toplumun güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için her türlü teknolojiyi kullanmaya kararlı olduklarını belirtti.

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