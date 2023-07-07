Bunları trafiğe çıkarmayın. Makas attı motosiklet sürücüsünü bariyere yapıştırdı

Otoyolda dehşet saçtı. Bir anda gaza basıp, makas atan sürücü, yanında ilerleyen motosiklet sürücüsünü bariyere yapıştırdı. O anlar bir araç kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Bunları trafiğe çıkarmayın. Makas attı motosiklet sürücüsünü bariyere yapıştırdı

DHA'nın haberine göre, Ümraniye-Şile yolunda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletliyi sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ümraniye Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak trafikte ilerleyen sürücüye yanında seyreden motosikletli tepki gösterdi. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü direksiyonu motosikletlinin üzerine kırarak iki yan şeride sürükledi. Motosikletli şans eseri düşmeden yoluna devam etti. Makas attığı önü sürülen sürücü ise hızla ilerledi. O anlar ise arkadan gelen bir otomobildekiler tarafından görüntülendi.

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