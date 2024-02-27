Bunu yapan çalışan yandı! Yargıtay acımadı

Karara göre, Kırıkkale’de acil tıp teknisyeni olarak çalışan bir birey, ameliyat sonrası kendisine verilen 30 günlük istirahat raporunu photoshop kullanarak değiştirdi ve 20 günlük sahte bir rapor oluşturdu. Aynı kişi, daha sonra kendisine verilen 1 günlük raporu da photoshop kullanarak 6 günlük sahte bir rapora dönüştürdü. Ayrıca, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük raporu da photoshop kullanarak 20 günlük bir rapora çevirdi.

Bu kişi, düzenlediği sahte raporları iş yerine sundu ve işe gitmedi. Ancak, raporların sahte olduğu anlaşıldı ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sonuç olarak, “resmi belgede sahtecilik” suçundan dava açıldı ve Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın avukatı, düzenlenen belgelerin aldatıcı nitelikte olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını iddia ederek, yerel mahkeme kararını temyize götürdü. Ancak, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun olduğuna karar verdi. Daire, suçun sanık tarafından işlendiğinin kesin olduğunu belirtti ve verilen hapis cezasını onayladı.