Bunu yapan çalışan yandı! Yargıtay acımadı

Kaynak: AA
Bunu yapan çalışan yandı! Yargıtay acımadı
Yargıtay çalışanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmeyi reddederek photoshop kullanarak kendine sahte bir rapor hazırlayan bir kişiye “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Karara göre, Kırıkkale’de acil tıp teknisyeni olarak çalışan bir birey, ameliyat sonrası kendisine verilen 30 günlük istirahat raporunu photoshop kullanarak değiştirdi ve 20 günlük sahte bir rapor oluşturdu. Aynı kişi, daha sonra kendisine verilen 1 günlük raporu da photoshop kullanarak 6 günlük sahte bir rapora dönüştürdü. Ayrıca, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük raporu da photoshop kullanarak 20 günlük bir rapora çevirdi.

yargitay-emsal-karar-yenicag25.jpg

Bu kişi, düzenlediği sahte raporları iş yerine sundu ve işe gitmedi. Ancak, raporların sahte olduğu anlaşıldı ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sonuç olarak, “resmi belgede sahtecilik” suçundan dava açıldı ve Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

yargitay.jpg

Sanığın avukatı, düzenlenen belgelerin aldatıcı nitelikte olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını iddia ederek, yerel mahkeme kararını temyize götürdü. Ancak, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun olduğuna karar verdi. Daire, suçun sanık tarafından işlendiğinin kesin olduğunu belirtti ve verilen hapis cezasını onayladı.

İlgili Haberler
Eşine bunu yapan koca yandı. Manevi tazminat ödeyecek. Yargıtay'dan emsal karar
Depremde alınmayan ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü
Depremde alınmayan ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yunanistan’da Yargıtay Türkiye’de gündem olan açıklamalar yapan Yeşildağ’ı Türkiye’ye iade kararı aldı
Yargıtay Başkanı: İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği kurulacak. Laikliğin ruhuna fatiha
Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi
Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi
Son Haberler
Araç iş makinesine çarptı: 1 yaralı Gündem
Araç iş makinesine çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş Galatasray derbisini kim kazanacak? Yapay zeka maçın sonucunu açıkladı Spor
Beşiktaş Galatasray derbisini kim kazanacak? Yapay zeka maçın sonucunu açıkladı
A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor Spor
A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor
Mısır'da feribot kazası: En az 10 kişi öldü Dünya
Mısır'da feribot kazası: En az 10 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen firma İstanbul sonucunu açıkladı Gündem
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen firma İstanbul sonucunu açıkladı
Bina alev alev yanarken fosur fosur sigara içti! Bu kadarına da pes dedirtti Yaşam
Bina alev alev yanarken fosur fosur sigara içti! Bu kadarına da pes dedirtti
56 ilde suç örgütlerine operasyon! ‘Kafes-49’da 147 kişiye işlem yapıldı Gündem
56 ilde suç örgütlerine operasyon! ‘Kafes-49’da 147 kişiye işlem yapıldı