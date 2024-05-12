Bunu yapan herkes milyoner olacak. Yatırım kahini para basan 4 fonu açıkladı

Kaynak: Kamusonhaber
Bunu yapan herkes milyoner olacak. Yatırım kahini para basan 4 fonu açıkladı
Fon uzmanı Aydın Karalar yaptığı yayında en çok kazandıracak yatırım fonlarını sırada.

Milyonlarca kişi parasının değer kaybını önlemek ve mümkünse kar elde etmek için yatırım araçlarına yöneliyor. Oynak döviz kurlarına güvenemeyen, güvenli liman altında ise istediği kadar yükseliş yakalayamayan yatırımcılar ise fonlardan sağlanan karları araştırıyor. Hisse senedi fonları daha yüksek riskli olarak görülse de tahvil fonları daha düşük riskli olmaları nedeni ile alıcı buluyor.

YATIRIM KAHİNİ "BUNU YAPAN PARA BASACAK' DEDİ

Yatırım araçları içerisinde sıkı takip gerektiren yatırım fonları da dönem dönem öne çıkıyor. Yatırım Kahini adı ile ünlenen Aydın Karalar da Youtube yayınında en çok kazandıracak yatırım fonlarını sıraladı.

Fon uzmanı Aydın Karalar, Youtube yayınında en çok kazandıracak yatırım fonlarını yaptığı yayınla açıkladı. “BİST Teknoloji ağırlık hisse senedi TL fonu yıllardır çok başarı sağlamış başarılı bir fon. Son 5 yılda yüzde 1.968 kazandırdı" diye konuşarak karı 20’ye katladığını söyledi.

MİLYONER YAPACAK FONLARI SIRALADI

Özellikle 4 fona dikkat çeken Aydın Karalar 5 yıl boyunca bu fonlara düzenli olarak yatırım yapacak herkesin milyoner olabileceğini söyledi.

TL ile alınan fonlarda verginin geçerli olmayacağına dikkat çeken Aydın Karalar teknoloji ağırlık fonların çok kazandıracağını söyledi. Aydın Karalar diğer kazandıracak fonları, hisse senedi TL fonu, yabancı teknoloji hisse senedi fonu ve Koç holding hisse senedi fonu olarak sıraladı.

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