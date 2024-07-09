Bunu yapan uyanık müteahhitin hapsi isteniyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Bunu yapan uyanık müteahhitin hapsi isteniyor

Mersin’de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan müteahhit hakkında “hakkı olmayan yere tecavüz” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyanık müteahhitin hapsi isteniyor

Mersin Toroslar ilçesindeki Tozkoparan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bina ortak alanı, müteahhit K.K. tarafından daireye dönüştürüldü.

Ana girişine duvar örterek kapısını kapatmış olan müteahhit, binanın arka cephesinde duvarları kırarak yeni bir giriş açtı ve alana tahta merdiven yerleştirdi.

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Apartman sakinleri, projenin aslına uygun olmadığını ve ortak kullanım alanlarının işgal edildiğini iddia ederek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, K.K. hakkında “hakkı olmayan yere tecavüz” suçundan 3 yıla kadar hapis talep ediyor.

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Sanığın yargılanmasına başlandı ve davanın ikinci duruşması 9 Aralık’ta görülecek. Apartman sakinleri, müteahhidin haksız uygulamaları nedeniyle mağdur olduklarını ifade ediyor.

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Binada yaşayan Özcan Başoğlu, müteahhidin binanın girişini kapatıp ardından uyduruk bir kapı açtığını ve bu durumun şaşkınlık yarattığını belirtiyor. Binada yaşayan diğer bir sakin olan Fatih Dinç ise müteahhitle mahkemelik olduklarını ve apartman kapısının eski haline getirilmesini talep ediyor.

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