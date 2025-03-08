Bunu yapan yandı! 351 bin 386 TL para cezası kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bunu yapan yandı! 351 bin 386 TL para cezası kesildi

Samsun'da polis ekipleri bir derneğe operasyon yaptı. Kumar baskınında 38 kişiye toplam 351 bin 386 TL para cezası kesildi. Haklarında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, iskambil kağıtları ve tombala malzemeleriyle kumar oynayan 38 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 351 bin 386 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, söz konusu derneğin kapatılmasına yönelik hukuki süreç başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan yerlere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

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