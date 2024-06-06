Bunu yapmayan öğretmen görevden alınacak. Bakanlığın kararı ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı aylardır beklenen yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuyor.

Yeni meslek kanunu tasarısında yer alan bazı maddeler dikkat çekiyor.

Taslaktaki kanuna göre, yetersiz performans gösteren öğretmenler Milli Eğitim Akademisi eğitimine alınacak.

Bu eğitim ve sürecin sonunda yine başarısız olarak değerlendirilen öğretmenler görevlerinden alınacaklar.

O madde şu şekilde:

MADDE 34- (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır.

Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetime görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.