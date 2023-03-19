Fenerbahçe Genel Sekreteri'nden zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kızılhan, şunları söyledi:

- Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapılara sesleniyorum.

- Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah.

- Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızın camiamızın haklarını helal etmiyoruz.

- Daha detaylı açıklamalırımızı önümlüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız.

- Hep beraber izledik. Adana maçında yaşanan senaryo. Haklı bir itirazı var hocamızın. Kırmızı kartı nasıl gösterdiğini gördük. Verilmeyen faule itirazı vardı.