Fenerbahçe Genel Sekreteri'nden zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kızılhan, şunları söyledi:
- Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapılara sesleniyorum.
- Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah.
- Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızın camiamızın haklarını helal etmiyoruz.
- Daha detaylı açıklamalırımızı önümlüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız.
- Hep beraber izledik. Adana maçında yaşanan senaryo. Haklı bir itirazı var hocamızın. Kırmızı kartı nasıl gösterdiğini gördük. Verilmeyen faule itirazı vardı.
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