Burak Dakak tiyatro oyununda kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Burak Dakak tiyatro sahnesinde kaza geçirdi. Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşan genç oyuncu, ayak serçe parmağının çıkması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Dakak tiyatro oyununda kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Burak Dadak, şimdilerde Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşarak Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda rol alıyor. Dakak, dün akşam oyun esnasında sahnede terlik giyerken ayak serçe parmağı çıktı.

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OYUN İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aydınlıkevler'in dün akşam sahnelenen oyunu yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı. Oyun sırasında Burak Dakak'ın ayak parmağı çıktı. Acı içinde kıvranan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Sahnede terlik giydiği anda Dakak'ın yere çarptığı ayak serçe parmağının başta kırıldığı düşünüldü ancak yapılan kontrollerde genç oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu tespit edildi.

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Genç oyuncunun sakatlanmasıyla oyununun 2. perdesi de sahnelenemedi. Aydınlıkevler, ileri bir tarihte oynanacak.

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