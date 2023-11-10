Burak Dakak ve Leyla Tanlar’dan düğün açıklaması

‘Güzel Günler’ dizisinin setinde tanışan Leyla Tanlar ile Burak Dakak’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Ardından nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan aşıklar, Bebek'te görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; arkadaşlarıyla bir araya gelip, yemek yiyen ikili, mekân çıkışında objektiflere yansıdı.

"DÜĞÜN İÇİN NET BİR TARİHİMİZ YOK"

Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken çift, nişan törenleri hakkında konuştu: Bizim için de çok heyecanlıydı, çok güzel geçti. Düğün için net bir tarihimiz yok.