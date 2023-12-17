Burak Elmas'tan flaş açıklama: Galatasaray çok bozuldu

Hayal kırıklığı ile tamamlanan başkanlık görevinin ardından sessizliğe bürünen Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, kulüpteki değişimden bahsetti Fenerbahçe ile ilgili dikkat çekici sözler sarf etti.

YouTube'da Balçiçek İlter'in konuğu olan Burak Elmas, başkanlık döneminde yaşadığı tartışmalardan başladı, Nelsson, Boey, Halil Umut Meler ve Fenerbahçe konusunda açıklamalarda bulundu:

"Benim hayatta bir takım çizgilerim var. Genelde karşı fikirde, anlaşamadığım isimlerle tartışırım ama ailesi, şerefi, haysiyetine zarar verecek herhangi bir hareket yapmama konusunda bir kırmızı çizgim var. O kırmızı çizginin çok az insanda olduğunu gördüm. Delirmedim de üzüldüm. Bu başkanlığı bıraktıktan sonra şunu öğrendim, zaten biliyordum, bütün hatalar başkanın hatası. Bütün yapılan iyi işler de diğer insanların başarısı. Gücüme giden şeyler oldu. Beni çok iyi tanıyan, benimle ilgili başarılı-başarısız, bunları yanlış yaptı eleştirileri çok doğal. Fakat benim karakterim özelliğimi çok iyi tanıyan insanlar bile taraftarlık kisvesi altında bana hiç hak etmediğim şeyler söyledi. Çok şey söylediler."

"Hiç hak etmediğim şeyler söylendi. 'Oyuncu transferlerinden para götürmeye çalıyorlar' dediler bize ama biz engellemek için gelmiştik. Biz bir sürü şeyi değiştirmeye çalıştık. Bazı kişilerin, biz gidelim diye Galatasaray'ın başarısız olmasını istediğini de biliyorum. Benim en büyük hatam Galatasaray’ı çok ciddiye almış olmam. Galatasaray’daki siyasi amaçları birleştiği zaman, hemen bir arada oturabilen insanlar var. Birbirlerine hırsız, karaktersiz diyen insanlar bakıyorsun 2 sene sonra beraber hareket ediyor. Bunun yüzlerce örneği var."

"Nelsson ve Boey, bizim dönemimizde geldiler. Bizim bir stratejimiz vardı. Mali olarak uzun süreli bir strateji ile kulübü yönetmek istedik ama şunu gördüm, taraftar ve kamuoyu çok kısa dönemli düşünüyor."

"Halil Umut Meler genç bir arkadaşımız. Darp edilmiş, çocuğu var, ailesi var. Hâlâ bunu doğru bulan bir insan kesimi var. Galatasaray'ı çok sevmemin nedeni bu. Galatasaray'da birtakım davranış biçimleri vardı, kabul edilen ve Türkiye'yi ileri taşıyan; oturması, kalkması, hitabeti, karşı karşıya konuşmasını bilen..."

"Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yenmezsen başarısızsın. Kıyamet kopuyor derbiyi kaybedersen. Doğru mu bu mesele?" sorusu üzerine, "Kopuyor. Evet, doğru. Net söyleyeceğim, Fenerbahçe'yi yenince ben de çok mutlu oluyorum. Bugün bunu Fenerbahçeli'ye de sorsan aynı cevabı verir, 'Galatasaray' der. Fenerbahçe'yi yenince daha mutlu oluyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet çok farklı bir rekabet. Ama Fenerbahçeli birine de sorsan, onlar da aynı şekilde karşılık verir."