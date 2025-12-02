Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Kuruluş Osman gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Burak Özçivit Rusya ve Katar'da büyük bir hayran kitlesine sahip. Özçivit önceki gün Rusya'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

KRAL TACI TAKILDI

Astrakhan şehrinde gerçekleştirilen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yer aldığı halk oylamasını Özçivit kazandı.

3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.

Ünlü oyuncunun yapılan bu etkinlikten ise 20 milyon TL kazanç elde ettiği iddia edildi. Bu konuda oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.

SERVETİ GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan Özçivit’in gayrimenkul zengini olduğu da konuşuluyor. Oyuncunun servetinin 1 milyar lirayı aştığı ileri sürülmüştü.