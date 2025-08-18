Burak Yılmaz hocası olan Süper Lig takımıyla anlaştı

Süper Lig'de sezona Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Gaziantep FK'da kritik bir karar alındı.
Yönetim sezon başında takımın başına getirdiği İsmet Taşdemir ile yolları ayırma kararı aldı.
Kırmızı siyahlı kulübün teknik direktörlük koltuğu için Burak Yılmaz'la anlaştığı öğrenildi.
ÖZEL | Gaziantep FK, Teknik Direktör Burak Yılmaz'a resmi teklif yaptı. Taraflar anlaşmaya yakın!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 18, 2025
İlk hafta maçında sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, ikinci hafta maçında da Konyaspor'a deplasmanda aynı skorla mağlup olmuştu.
-6 averajla ligde son sıraya düşen kırmızı siyahlılar kulüp tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmıştı.