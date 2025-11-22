Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Gaziantep FK sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak puanını 22ye yükseltti.

Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakalayan Gaziantep FK, Fenerbahçe mağlubiyetiyle bozulan yenilmezlik serisinin ardından 3 maçtır namağlup yoluna devam ederek yeri bir seri yakaladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, Alexandru Maxim (P) ile Bayo'dan (2) geldi.

Öte yandan Kayserispor ise 9 puanda kalarak küme hattından çıkma hesaplarını gelecek haftalara bıraktı.