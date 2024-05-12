Burak Yılmaz küplere bindi

Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye yenildikleri maç sonrası açıklamalar yaptı.

Burak Yılmaz, ''Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum.'' diyerek yabancı VAR hakem kararına tepki gösterdi.

Konuşmalarını sürdüren Burak Yılmaz, "Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Gücümüz bu kadarına yetti. Çok enteresan bir lig oluyor. Ligle alakalı çok şey söylemek isterim ama lig bitince konuşacağım. Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum. Yabancı hakemlerin buraya gelmesi, Türk hakemlerini aşağılamaktır. Ligle ilgili konuşacağımız çok şey var. Ligde kalalım, sonra konuşacağız." dedi.