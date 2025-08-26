Burak Yılmaz şampiyonluk yaşadığı kulüpten forvet getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, futbolculuğu döneminde şampiyonluk yaşadığı Lille'den forvet oyuncusu Mohamed Bayo için devreye girdi.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan forvet hamlesi geldi.

Geçtiğimiz günlerde İsmet Taşdemir'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz'ın eski kulübü Lille'den Mohamed Bayo'yu istemesi üzerine iki kulüp arasında resmi temas kuruldu.

bayo.jpg

Mohamed Bayo'nun kiralık transferi konusunda Lille ile anlaşmaya yaklaşan Gaziantep FK yönetimi 27 yaşındaki Gineli forvetle de masaya oturarak sözleşme görüşmelerine başladı.

Süper Lig ekibi, kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

