Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Luis Perez'in yerden sert vuruşunda top kaleci Jovanovic'te kaldı.

74. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

78. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ilk vuruşund kaleciden, ikinci vuruşu savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda top filelere gitti. 2-0

90. dakikada Can Keleş, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.

Son Haberler
Amedspor Pendikspor evinde devirdi
Amedspor Pendikspor evinde devirdi
Mardin’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mardin’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi
Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi
Evdeki tüp bomba gibi patladı!
Evdeki tüp bomba gibi patladı!