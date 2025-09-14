Burak Yılmaz, Selçuk İnan'ı eli boş gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Luis Perez'in yerden sert vuruşunda top kaleci Jovanovic'te kaldı.
74. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ilk vuruşund kaleciden, ikinci vuruşu savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda top filelere gitti. 2-0
90. dakikada Can Keleş, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.