Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı

Antalyaspor yenilgisi sonrası Burak Yılmaz’ın maç sonu sözlerine isyan eden Ali Ece canlı yayında kendinden geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı

Burak Yılmaz’ı geçmiş dönemki skandallarına dikkat çeken Ali Ece adeta isyan etti.

Canlı yayında sinir krizine giren Ali Ece'nin sözleri gündem oldu:

-Yenilen gollere bak! Bu teknik direktörlük mü? Buraya mı hazırlandın sen? Böyle vukuatların kaç tane var senin milli takımda? Bu konuda ders verecek son kişisin sen. Kusura bakmayın. Tuttum kendimi ama patlamamak elde değil ya.

Biz zeka özürlüsü müyüz? Sen mi bir zekisin? Otobüs şoförü ile kavga eden adamsın be! Otobüs şöforüne gidip "amcam, babam yaşındasın" diyen birisin.

Sen mi insanları uyarıyorsun bu konuda? Beşiktaş'ın sen kaybedilen puanlarına, bugün 3 gol yemesinin baş sebebisin. Şunu dahi idare edemiyorsun. Yaptığın şeye bak! İnsanları aptal yerine koymaktır bu. Bunu sen yapamazsın! Yapma o zaman Beşiktaş'ta hocalık.

“SANKİ METİN TEKİN”

Duruma bak ya. Zannedersin Metin Tekin, Necip Uysal. Teknik Direktörlük yapacaksan yap ama Beşiktaş forması sana kalmadı beyim. Sana kalmadı o forma. O formayı sana savunmak da sana kalmadı.

Şenol Güneş olmasa sen zor dönerdin o takıma. Taraftar senin yüzünden birbirine girdi. Senin geri dönme sürecin yüzünden Şenol Güneş'in taraftarlarla arası bozuldu. Beşiktaş'ın birliği ve bütünlüğünü sağlamak sana kalmamış.

“SORUMSUZ”

Adama bak ya, sorumsuz! Senden mi öğreneceğiz biz Beşiktaş formasını? Sen sebep oldun buna. Bir de ben buna para falan ödemem. Bunlar sana mı kaldı be adam! Kimsin sen? Sanki Rıza Çalımbaysın da "Gelen teklifleri elimin tersiyle ittim" diyorsun. Allah kahretmesin ya.

İŞTE BURAK YILMAZ’IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Bailly'i Tayfur Bingöl'e çıkıştığı için oyundan aldığını belirten Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun” ifadelerini kullanmıştı.

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