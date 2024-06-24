Burak Yılmaz'dan flaş Arda Güler yorumu

Portekiz maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası A Milli Takım'ın üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Ortaya konan futbol hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da tercihleri ağır eleştiri aldı.

Özellikle Arda Güler'i ilk 11'de oynatmaması konusunda tepki çeken İtalyan hoca dünkü idmanda yaptığı hareketle iyice sinirleri bozdu. Antrenman yeleğini Arda Güler'in elinden bir hışımla alıp Yusuf Yazıcı'ya veren Montella, genç yıldızımız agresif bir hareketle uzaklaşmasını söyledi. Yaşanan olayın ardından Arda Güler'in yüzü düştü ve yardımcı antrenörün yanına gitti.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Arda Güler ile Vincenzo Montella arasında antrenmanda geçen diyalog ile ilgili konuştu. Basın mensuplarıyla çevrimiçi sohbet toplantısı düzenleyen Burak Yılmaz, "O videoda hiçbir şey yok. Arda zaten sonra ayrılıyor, yalnız çalışmaya devam ediyor. Biz bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk. Sosyal medyaya bakıyorum; 'Arda’ya bir şey yapamazsınız' gibi sözler görüyorum. Arda’ya zaten kimse bir şey yapamaz ama kimseye de haksızlık yapmamak lazım. Arda Güler yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı yok. Hepimizden çok Montella başarılı olmak istiyor. Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz" dedi.

Montella’nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu sözlerine ekleyen Burak Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Teknik, taktik olayı tamamen hocaya ait. 24 saati onlarla geçiyor. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve diğer arkadaşlarımız oynama sırası geldiğinde mutlaka oynayacaklardır. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diye ayırırsak Türk bayrağına zarar veriyoruz. Gürcistan maçında öve öve bitiremediğimiz oyuncuları Portekiz maçından sonra yerin dibine soktuk. Hep birlikte olmamız lazım. Hepimiz aynı hedefe gidiyor muyuz buna karar vermemiz lazım. Tamamen saha içinde odaklanmamız lazım."