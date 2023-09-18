Burak Yılmaz'ın Trabzonspor maçı öncesi çekilen fotoğrafı taraftarı kızdırdı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Maça damga vuran birçok olay yaşanırken maç öncesi çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ın teknik heyetinde görev alan Burak Yılmaz maç öncesinde Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile uzun bir süre sohbet ettikten sonra ikili sarılarak poz verdi.

Fotoğrafta Burak Yılmaz'ın kolunda bulunan bordo-mavili bilekliği fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Siyah - Beyazlı bazı taraftarlar sosyal medyadan Beşiktaşlı Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, 2010/2012 ve 2017/2019 yıllarında Trabzonspor forması giymişti. Efsane isim, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 124 maça çıkarken 86 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.



