Burak Yılmaz'ın Trabzonspor maçı öncesi çekilen fotoğrafı taraftarı kızdırdı

Beşiktaş teknik heyetinde yer alan Burak Yılmaz Trabzon derbisi öncesi ortaya çıkan fotoğrafı gündem oldu.

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor maçı öncesi çekilen fotoğrafı taraftarı kızdırdı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Maça damga vuran birçok olay yaşanırken maç öncesi çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ın teknik heyetinde görev alan Burak Yılmaz maç öncesinde Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile uzun bir süre sohbet ettikten sonra ikili sarılarak poz verdi.

Fotoğrafta Burak Yılmaz'ın kolunda bulunan bordo-mavili bilekliği fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Siyah - Beyazlı bazı taraftarlar sosyal medyadan Beşiktaşlı Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, 2010/2012 ve 2017/2019 yıllarında Trabzonspor forması giymişti. Efsane isim, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 124 maça çıkarken 86 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

whatsapp-image-2023-09-18-at-19-32-49.jpeg


Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Draxler'in yeni adresi belli oldu Spor
Draxler'in yeni adresi belli oldu
Bozulan dinamoyu tamir etmek için kuyuya girince zehirlendiler Güncel
Bozulan dinamoyu tamir etmek için kuyuya girince zehirlendiler
TCDD'den gişe personellerine zamları gizleyin talimatı. Maden utanacaktınız neden zam yaptınız Güncel
TCDD'den gişe personellerine zamları gizleyin talimatı. Maden utanacaktınız neden zam yaptınız
Vinçli kamyon cayır cayır yandı: 8 yaralı Güncel
Vinçli kamyon cayır cayır yandı: 8 yaralı
Yunanistan'dan flaş Itoudis kararı Spor
Yunanistan'dan flaş Itoudis kararı
Akşener ittifak sistemine kapıları tamamen kapattı: Bu sistemde yol yürümeyeceğiz Güncel
Akşener ittifak sistemine kapıları tamamen kapattı: Bu sistemde yol yürümeyeceğiz