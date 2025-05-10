Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa Arda Turan'lı Eyüpspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazanmasını bildi. Maç öncesi iki takımın teknik direktörü olan iki eski arkadaş Burak Yılmaz ve Arda Turan hasret giderdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

38. dakikada Yasin Özcan'ın uzun pasına hareketlenen Nuno Da Costa, ceza sahası sol çaprazda topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

60. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada Can Keleş ile hızlı çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic, ceza yayı önünde topla buluşarak pasını sağ çaprazdan koşu yapan Nuno Da Costa'ya aktardı. Costa'nın gelişine sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nuno Da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden ortasında Can Keleş tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3