Burak Yörük yeni projesi için bambaşka biri oldu! Tam 10 kilo verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burak Yörük yeni projesi için bambaşka biri oldu! Tam 10 kilo verdi

Sustalı Ceylan dizisi ile ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Burak Yörük, yeni dizisi Sustalı için imaj tazeledi. Burak Yörük 10 kilo verdi.

Baraj, Aşk Mantık İntikam, Seversin, Taş Kağıt Makas ve Sustalı Ceylan gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Burak Yörük’ün son hali tam not aldı.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterini canlandıran Burak Yörük, yeni projesi için 10 kilo verdiğini söyledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Tarzını tamamen değiştirdiğini de söyleyen Burak Yörük bu haliyle tam not aldı. Yörük'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Burak Yörük'e sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'bayılıyorum', 'efsane karakter' gibi yorumlar yapıldı.

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