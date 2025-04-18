Burak Yörük yeni projesi için bambaşka biri oldu! Tam 10 kilo verdi

Baraj, Aşk Mantık İntikam, Seversin, Taş Kağıt Makas ve Sustalı Ceylan gibi başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Burak Yörük’ün son hali tam not aldı.
Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterini canlandıran Burak Yörük, yeni projesi için 10 kilo verdiğini söyledi.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Tarzını tamamen değiştirdiğini de söyleyen Burak Yörük bu haliyle tam not aldı. Yörük'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
Burak Yörük'e sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'bayılıyorum', 'efsane karakter' gibi yorumlar yapıldı.