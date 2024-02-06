Burası dünyanın en soğuk yeri! Burada yaşamak ister miydin?

Dünyanın en soğuk şehri, Rusya’nın 450 kilometre güneyinde yer alan Yakutsk'tur... Şehirde, bir caddenin trafik ışıklarını ve bir arabanın egzoz borusundan çıkan dumanları buz tutmuş halde görmek, normal hayatın bir parçası...

1632 yılında Lena Nehri'nin kıyısında kurulan bu şehir, zengin yer altı kaynaklarını da barındırıyor. Kış aylarında güneşin bile yüzünü sadece 3 saat gösterdiği kentte, insanlar dışarıda 15 dakikadan fazla vakit geçirdiğinde nefes alma zorluğu çekiyor ve ciltte yanma gibi problemler yaşıyor.

Yaşayanların termik kıyafetler tercih ettiği şehirde, iç çamaşırları dahi yün ve pamuktan yapılıyor. Vücutlarının her yerini soğuk almayacak şekilde kapatan insanlar, at ve sığır etiyle beslenirken, odun yakarak ısınıyor.

Bölge halkı, yaz aylarında bölgeyi ziyaret eden turistler sayesinde ekonominin canlanmasıyla geçimini sağlıyor.

"KIŞIN BURADA SICAKLIK TAM -67 DERECE"

Instagram'daki bir sayfada Yakutistan ile ilgili bir video paylaşıldı. Videoda, "Burası dünyanın en soğuk yeri, Yakutistan... Kışın burada sıcaklık tam -67 derece. Dışarıda tuttuğunuz her şey saniyeler içinde donar. Marketlerdeki etler dışarıda kalır çünkü dış sıcaklık, buzdolabından daha soğuktur. Kontağı kapalı bir araba, bir daha çalışmayacağından arabalar stop ettirilmez. Yaklaşık 350 bin nüfusa sahipler..." ifadeleri yer aldı.