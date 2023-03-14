Burçak bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Burçak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BURÇAK BİTKİSİ NEDİR?

Baklagillerden; taneleri hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir. Taneleri mercimeğe benzer. Burçak, baklagiller familyasından 25–30 cm. boyunda, 8-10 çift yaprakçıktan oluşan, taneleri çok küçük, köşeli ve kırmızımtrak renkte olan bitki. Yılık ve çok yıllık çeşitleri olan bitki dünyada Kuzey Yarım Küre'nin değişik bölgeleri ile Güney Tropik bölgelerde yetişir

BURÇAK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Eziklere iyi gelir

-Çürük tedavisinde kullanılıyor

-İsilik ve mayasıla iyi geliyor

-Unu sirke ile karıştırılıp içilirse idrar söktürür.

-Bünyesi zayıf olanlara helva yapılıp yedirilirse şişmanlatır.

-Ciğer, dalak tıkanıklığına çok faydalıdır.

-Cinsel isteği artırır.

-Süt yapar.

-Ciğeri besler.

-İdrar söktürücüdür.

-Kalbi güçlendirir ve kalp hastalıklarına karşı korur.

NEREDE KULLANILIR?

Lapası; ezik, çürük tedavisinde; taneleri ise, isilik ve mayasılda kullanılır.