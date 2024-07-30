Burçlara göre babaların özellikleri. Çocuğunuzun babasını tanıma rehberi

Astrolojiye inanan insanlar hayatlarını bu temel üzerine şekillendirip alacağı önemli kararları bu kapsamda alabiliyor. Evlilik ise insanların hayatlarının dönüm noktalarından birisi olmak ile beraber mihenk taşlarından birisidir.

Astrolojiye inanan insanlar, evlilik gibi önem taşıyan yol ayrımında da astrolojiden yardım alır, partnerinin burcunu ve yıldız haritasını önemserler.

Hayatta önemli olan konulardan birisi de ebeveynliktir. Dünyaya yeni bir insan getirmenin marifet olmadığı, çevresine ve topluma yararlı bir birey yetiştirmenin aslında herkes için hiçbir zaman bitmeyecek bir görev olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Bu noktada anne ve babaların karakteristik özellikleri önemli bir noktada durur. Astrolojiyi hayatlarının önemli bir kısmına yerleştiren kadınlar, çocuklarının babalarının nasıl bir karakterde olduğunu analiz etmek için burçlardan yararlanır. Peki burçlara göre babaların karakteristik özellikleri nasıldır?

Kısa ve öz bir şekilde anlatmak gerekirse:

Koç Burcu Babaları:

Enerjik, cesur ve lider olan Koç burcu babaları, çocuklarının hayatlarını keşfetmelerine yardımcı olur ve maceracı özellikleri ile özellikle dış mekan aktivitelerinde aktif bir şekilde rol alırlar. Bazı bazı sabırsız olan Koç burcu babaları çocukların özgüvenlerini artırma konusunda mükemmeldirler.

Boğa Burcu Babaları:

Sabırlı, kararlı ve koruyucu olan Boğa burcu babaları ailelerinin güvenliği için her türlü fedakarlığı yaparlar. Boğa babaları çocuklarına da sabırlı olmayı ve insanlara değer vermeyi öğretirler. Bazen inatçı da olabilen Boğa burcu babalar yemek pişirmeyi ve doğada vakit geçirmeyi de severler.

İkizler Burcu Babaları:

Özgün, zeki, meraklı ve iletişime düşkün olan İkizler burcu babaları çocukları ile de sürekli bir şekilde iletişim halinde olurlar ve çocuklarını bilgilendirmeye, onlara yeni şeyler öğretmeye oldukça heveslidirler. Mizah ve espri anlayışları ile çocuklarının gözdesi olan İkizler babası her zaman yeni şeyler denemeye hazırdır. İkizlerin dikkat edilmesi gereken bir noktası ise değişken ruh halleridir.

Yengeç Burcu Babaları:

Duygusal, şefkatli ve koruyucu olmaları ile bilinir ayrıca çocuklarına da epey bir düşkündürler. Evde zaman geçirmek ve ailesi ile bağlarını güçlendirmek onlar için hayli önemlidir. Onlar için çocukları ve ailesi her şeyden öndedir. Zaman zaman aşırı koruyucu olabilen Yengeç Babaları için bu tamamen sevgiden ibarettir.

Aslan Burcu Babaları:

Karizmatik, cömert ve koruyucu olmaları ile bilinen Aslanlar çocuklarına hayli şefkatli ve sevgi dolu olurlar. Özellikle çocuklarını cesaretlendirmek ve özgüven sağlamaları konusunda çok başarılı olan Aslan babalarının kalpleri zaman zaman egoist olsalar da çocukları için atar.

Başak Burcu Babaları:

Detaycı çalışkan ve sorumluluk sahibi olan Başak burcu babaları çocuklarına hayatlarında her zaman disiplinli ve çalışkan olmalarını öğretirler. Çocuklarının eğitimine çok dikkat eden Başak babaları çocukları ile beraber planlı ve düzenli aktivite yapmayı da severler.

Terazi Burcu Babaları:

İsmi gibi adil dengeli ve sosyal bir yapıya sahip olan Terazi Babaları çocuklarına da her zaman adaletin ve eşitliğin öneminden bahseder. Çocuklarının sosyal becerilerini de geliştiren Terazi babaları çocukları ile sanatsal ve kültürel aktivite yapmayı severleri. Her zaman dengeli ve adil olan Terazi babaları mükemmel baba sıralamasında başlara oynar.

Akrep Babaları:

Tutkulu, kararlı ve gizemlidirler. Çocuklarının derinliklerini anlamalarına yardımcı olan Akrep Babaları güçlü bir iradeye sahip olmalarına sebep olurlar. Çocukları ile derin sohbetler de yapabilen Akrep Babaları bazen kıskanç olabilirler.

Yay Babaları:

Maceracı, iyimser ve özgür ruhlu olmaları ile bilinen Yay babaları, çocuklarının hayatı keşfetmelerine de neden olmaktadırlar. Çocukları ile beraber seyahat etmeyi seven yay babaları bazen aşırı özgürlükçü olurlar. Yay babaları çocuklarının bağımsızlıklarını kazanması konusunda büyük katkı sağlamaktadırlar.

Oğlak Babaları:

Disiplinli ve kararlı olan Oğlak babaları çocuklarına da çalışkan ve azimli olmayı öğretirler. Aynı zamanda çocuklarının da geleceklerinin güvence altına alınması için ellerinden geleni yapan oğlak babaları yeri geldiğinde katı olabilirler.

Kova Babaları:

Yenilikçi ve bağımsız olmaları ile bilinen Kova babaları çocuklarına da özgür olmayı öğretirler. Çocukları ile beraber bilimsel aktivite yapmaktan keyif alan Kova babaları teknolojik etkinliklere de bayılırlar. Bazen mesafeli olan Kova’lar çocuklarının bireysel gelişimlerini her zaman desteklerler.

Balık Babaları:

Duygusal ve şefkat dolu olan balık burcu babaları empati duygusu yoğun insanlardır. Merhamet dolu olan bu babalar çocuklarının hayal güçlerinin gelişiminde başrol oynarlar. Bazen duygusal olan balık babaları çocuklarının duygusal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında mükemmeldirler.