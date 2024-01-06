Burçlara özel diyet. Bir burca müjde. Çok yeseniz de tığ gibi yapıyor

Herkesin ideal beslenme alışkanlığı farklı olabilir. Ancak, burcunuza uygun bir diyet programı seçebileceğiniz gibi, genel olarak geçerli olan birçok diyet programı da vardır. Burcunuza göre hangi diyet programının size uygun olduğunu merak ediyor musunuz? Haberimizin devamında detayları bulabilirsiniz.

Kilo vermek veya kilonuzu korumak için, ideal beslenmenin yanı sıra, fiziksel aktivite de önemlidir. Bunun için yapabileceğiniz en iyi şey, burcunuzun özelliklerine uygun bir diyet programı izlemektir.

İşte burçlara göre önerilen diyet planları….

KOÇ (21 MART - 19 NİSAN)

Keto diyeti

Bu diyet, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içerir ve kısa sürede etkili sonuçlar verir. Bu da koç burcunun damak tadına ve hedeflerine uygundur. Klinik beslenme uzmanı Lana Nasrallah, keto diyetinin uzun vadede faydalı olup olmadığının tüketim süresine bağlı olduğunu söylüyor. Ketojenik diyet, aslında zor kontrol edilen epilepsi hastalığı olan çocuklara yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Ancak yüksek yağ ve protein içerdiği için sağlığa da katkı sağlar.

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Akdeniz diyeti

Boğa burcu, rahatına ve lezzetli yemeklere düşkündür. Kendini kısıtlamadan yemek yemek ister. Bu yüzden boğa burcu için Akdeniz diyeti idealdir. Akdeniz diyeti, bu toprak burcunun yaşam şekline de uyumludur.

İKİZLER (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

HMR programı

İkizler burcu, bir diyete veya kurallara bağlı kalmakta zorlanabilir. Çünkü mantıklı düşünür ve hızlı hareket eder. Ancak bu tür süreçlerde sabır ve tutarlılık gereklidir. HMR diyeti, ikizler burcunun karakterine uygun bir destekleyici olabilir.

YENGEÇ (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

TLC diyeti

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burcu, insanların ve ailelerinin refahını önemseyen, duygusal ve koruyucu bir burçtur. Bu yüzden onlar için kolesterolü azaltan, kalbi koruyan ve aile bireyleriyle paylaşılabilen bir diyet idealdir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslanlar, hayatlarının merkezinde olmayı ve kendilerine iyi bakmayı severler. Noom, onların ihtiyaçlarını karşılayan bir diyet programıdır. Bu uygulama, kullanıcıları sağlıklı yaşamın sırlarını keşfetmeye davet eder. Her gün farklı konularda dersler, koçluk desteği, egzersiz ve yemek önerileri sunar.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak, arınma ve düzen arayışının burcudur. Dr. Weil'in Anti-İnflamatuar diyeti, onların vücutlarını temizlemelerine ve güçlendirmelerine yardımcı olur. Organik gıdalar, omega-3 yağ asitleri ve yabani balık tüketerek kronik iltihaplanmayı önler ve kalp, kanser ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı korunurlar.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Teraziler, dengeli ve uyumlu bir yaşamı tercih ederler. Ancak bazen dikkatleri dağılabilir ve kaygılanabilirler. Atkins diyeti, onlara daha berrak bir zihin ve daha fazla enerji sağlar. Karbonhidrat alımını azaltarak odaklanma sorunlarını çözer ve kan şekerini dengelerler.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep, değişim ve dönüşümün burcudur. Mayo Clinic diyeti, onların bedenlerini ve zihinlerini yenilemelerine olanak tanır. 12 haftalık bir programla, beslenme alışkanlıklarını değiştirir, piramit sistemiyle sağlıklı gıdalar seçer ve kilo verirler.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak, mantıklı, pratik ve geleneksel bir burçtur. Onlar, kanıtlanmış ve güvenilir yöntemlere güvenirler. Volumetrics diyeti, onların değerlerine uygun bir beslenme planıdır. Bu diyet, porsiyon kontrolü ve düşük kalorili ama besleyici gıdaların tüketimine dayanır. Zamanla test edilmiş tekniklerle kilo verir ve sağlıklı kalırlar.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay, macera ve özgürlüğün burcudur. Onlar, sınırlamalardan ve kısıtlamalardan hoşlanmazlar. Bu yüzden DASH diyeti, onlara uygun bir seçenektir. Bu diyet, tuz alımını sınırlarken, lif ve kalsiyum açısından zengin gıdaları teşvik eder. Böylece kan basıncını kontrol altında tutar ve kalp sağlığını korur.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova, yenilikçi, ilerici ve vizyoner bir burçtur. Onlar, hem geleneksel hem de modern olanı birleştiren bir yaklaşıma sahiptirler. Zihin diyeti, onların beyin sağlığını geliştirmelerine ve zihinsel gerilemeyi önlemelerine yardımcı olur. Bu diyet, hafızayı güçlendiren ve bilişsel fonksiyonları artıran gıdaları içerir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık, duyarlı, hayalperest ve fedakar bir burçtur. Onlar, kendilerini ve çevrelerini iyileştirmek için farklı şeyler denemeye açıktırlar. Vegan diyeti, onlara hem sağlık hem de bağlılık kazandırır. Bu diyet, kolesterolü düzenler, kalbi korur ve hayvanlara saygı gösterir.