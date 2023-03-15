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Burcu Binici'den normalleşme mesajı

Burcu Binici, sosyal medyada çabuk normalleşmeye geçildiği tepkilerine anlam veremediğini belirterek "Çok güzel ahkam kesiyoruz. Herkes kendi sofrasına baksın" dedi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:43
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Burcu Binici'den normalleşme mesajı: Yardım için normal yaşam devam etmeli

Burcu Binici'den normalleşme mesajı
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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Burcu Binici önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

"İNSANLAR ÇALIŞSIN Kİ ORAYA DA YARDIMLAR GİTSİN"

Burcu Binici, deprem felaketi sonrası sosyal medyada çabuk normalleşmeye geçildiği tepkilerine anlam veremediğini söyledi. Hayatın devam etmesi gerektiğini savunan oyuncu, "İnsanlar çalışsın ki oraya da yardımlar gitsin. Bir anne çocuğunu toprağa veriyor, eve döndüğünde çorbayı kaynatıp diğer bebeğiyle oynuyor. Çünkü dünyanın durumu böyle... Kimse davul zurna çalmıyor. Ben de günlük sporumdan çektiğim video'yu Instagram'ın hikaye bölümüne koyuyorum. Biz çok güzel ahmak kesiyoruz. Hayır önce herkes kendi sofrasına baksın. Çoğu insan çocuk bezi dahi alamayacak durumda" diye konuştu.

"O TRAVMAYI ZOR ATLATTI"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunda Amerika'da ablasının yanında olduğunu belirten Binici, "Orada duramayıp, geldim. Ablam 1999 Düzce depremini yaşadı. Çok ağır geçirdi ve o travmayı zor atlattı" dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİYİZ"

Olası bir Marmara depreminden korktuğunu söyleyen oyuncu, "Aynı şiddette deprem burada olsa, kimse kimseye ulaşamaz. Benim bir kedim var, onu nasıl alır da dışarı çıkarım diye düşünürken, milletin çoluğu çocuğu var. Gerçekten çok zor bir durum. Birlik ve beraberlikle sağduyuzumu tekrar kazandık. Bazı duygularımızı kaybetmiştik. Dünyanın en güzel ülkesiyiz" açıklamasını yaptı.


 

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