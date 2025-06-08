Burcu Kara'dan olay sözler! Korkunçtu...

'Haziran Gecesi', 'Elveda Derken', 'Romantik Komedi', 'Kırmızı Oda', 'Hakim', 'Uçuş 811', 'Aşk Sadece Bir An, 'Arka Sokaklar' ve 'Maskeli Balo' gibi yapımlarda yer alan Burcu Kara, Balçiçek İlter'in sunculuğunu üstlendiği 'Bayramlık Söyleşiler' programına konuk oldu.

"OYNADIĞIM DİZİDEN UTANDIM"

Kara, dizi sektörü ve mesleğine yönelik açıklamalarda bulundu. Ancak oyuncunun "Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki; 'Allah'ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' Gerçekten de kimse izlemedi. Oynadığım diziden utandım. Korkunç bir işti. Gördüm yanlışları, hataları" sözleri programa damga vurdu.

DİZİ HEMEN FİNAL YAPMIŞTI

Burcu Kara'nın itiraf gibi bu açıklamasındaki yapım 2009 yılında yayınlanan 'Maskeli Balo' dizisi...

Dizide Zeynep karakterini canlandıran oyuncunun rol aldığı yapım 4. bölümüyle final yapmıştı.

Star TV'de yayınlanan dizinin kadrosunda Aytaç Arman, Burak Hakkı, Korel Cezayirli, Aysegül Ünsal, Itır Esen, Gazanfer Ündüz gibi isimlerin yer almıştı.