'Muhteşem Yüzyıl' , 'Güneşin Kızları' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar’ın vefatıyla yıkıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik” notunu düştü.

Özberk'in 88 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

'CANIM DEDEM ÇOCUKLUĞUM...'

Özberk, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir."

Üzücü haberin ardından oyuncunun takipçileri taziye mesajlarıyla destek oldu.

SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yıldızlar'ın cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine oyuncu Burcu Özberk'in yanı sıra, dedesinin akrabaları ve çok sayıda seveni de katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

İlk kez 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterine hayat verdi. Ardından Güneşin Kızları dizisinde Nazlı Yılmaz rolüne.

2017-2018 yıllarında ise TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde rol alan Özberk, ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı. Ardından Afili Aşk dizisinde de izleyici karşısına çıktı.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Burcu Özberk'in Instagram'da 10,7 milyon takipçisi bulunuyor.

