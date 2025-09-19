Burcu Özberk’in hayranından şoke eden paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Özberk’in hayranından şoke eden paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bir hayranının "Sen fotoğraflarda çok güzeldin, benim aşkım bitti" notunu düştüğü paylaşım sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

Bir hayranı, Burcu Özberk'i görünce fotoğraf çekilmek istedi. Köpeğini gezdirmeye çıkan Özberk, makyajsız olmasına rağmen hayranının isteğini kırmadı.

lk.jpg

Burcu Özberk’in hayranı ünlü oyuncuyla olan fotoğrafını "Sen fotoğraflarda daha güzeldin ya, benim aşkım bitti" notuyla paylaştı. Hayranının bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

u.webp

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Burcu Özberk'e sahip çıktı. "Bu ne terbiyesizlik", "Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış", "Gerçekten inanılır gibi değil", "Bu tam bir ikiyüzlülük" "Burcu her haliyle çok güzel" yorumlarıyla oyuncuya destek verdiler.

oio.jpg

oo.jpg

p.webp

tftfg.jpg

uu.jpg

yy.jpg

