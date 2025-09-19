Burcu Özberk’in hayranından şoke eden paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı

Bir hayranı, Burcu Özberk'i görünce fotoğraf çekilmek istedi. Köpeğini gezdirmeye çıkan Özberk, makyajsız olmasına rağmen hayranının isteğini kırmadı.

Burcu Özberk’in hayranı ünlü oyuncuyla olan fotoğrafını "Sen fotoğraflarda daha güzeldin ya, benim aşkım bitti" notuyla paylaştı. Hayranının bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Burcu Özberk'e sahip çıktı. "Bu ne terbiyesizlik", "Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış", "Gerçekten inanılır gibi değil", "Bu tam bir ikiyüzlülük" "Burcu her haliyle çok güzel" yorumlarıyla oyuncuya destek verdiler.