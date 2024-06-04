Burcu Özberk’ten büyüleyen bikinili pozlar

Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Özberk’ten büyüleyen bikinili pozlar

Burcu Özberk, son paylaşımında kendisine armağan edilen bir bikiniyle verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini topladı.

Ruhun Duymaz dizisinde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşan ve performansıyla göz kamaştıran Özberk, dizinin final yapmasının ardından yurt dışına çıkarak tatilin tadını çıkarmaya başladı.

Sosyal medyada aktif bir şekilde yer alan güzel oyuncu, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Özberk, yeni projeler üzerinde değerlendirmeler yaparken, Londra'dan sonra rotasını Barcelona'ya çevirdi.

Burada etek ve gömlekten oluşan şık bir kombinle verdiği pozlarla hayranlarının takdirini kazandı.

Kendisine hediye edilen şık bir siyah bikiniyle şezlong üzerinde rahat bir poz veren Özberk, hem marka tanıtımı yaparak reklam dünyasında da adından söz ettirdi hem de doğal güzelliği ve şık tarzıyla hayranlarını bir kez daha büyüledi.

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