Burcu Özberk’ten şaşırtan savunma! Makyajsız hali olay olmuştu...

Sariye Nur Dönmez
Burcu Özberk’ten şaşırtan savunma! Makyajsız hali olay olmuştu...

Bir hayranıyla fotoğraf çekinirken makyajsız poz vermesi ile gündeme gelen Burcu Özberk sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun açıklaması kısa sürede sosyal medyayı birbirine kattı.

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Afilli Aşk, Ruhun Duymaz, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle adından söz ettiren 35 yaşındaki ünlü oyuncu burcu Özberk hayranıyla birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesi ile gündeme geldi.


Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafla ilgili hayranlarından değişik yorumlar alan ünlü sanatçı ilk kez sessizliğini bozdu.


Güneşin kızları dizisi ile birlikte kariyerinde sivri bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu ana akımda yer aldığı farklı projeler oyunculuğunu daha da geliştirerek’ hayran kitlesini genişletti.


Kendine özgü tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplayan Burcu Özberk’in makyajsız hali deyim yerindeyse başını yaktı.


Doktor randevusundan çıkarken hayranı ile birlikte fotoğraf çektiren ünlü oyuncu hayranının gazabına uğradı. Hayranı ünlü oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayarak, ''Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin ya abe benim aşkım bitti'' ifadelerini kullanınca ortalık karıştı.


Paylaşım kısa sürede bir çok platformda yer aldı ve binlerce kişiye ulaştı. Ünlü oyuncu olaydan sonra bir süre sessizliğini korumasına rağmen, olaya yönelik ilk kez bir paylaşım yaptı. Özberk paylaşımında hem takipçisini koruduğu hem de doğal görünümü savundu.


Özberk’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı; “Okudum yorumları, yaşları küçük çocuklar. Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koyuyorum. O gün doktor çıkışı yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor. O da beklemiyordu bence bu kadar büyüyeceğini”

Son Haberler
Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi
Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi büyük fire!
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi büyük fire!
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladı
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladı
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Erdoğan duyurdu, bakanlık harekete geçti! 81 ilde konut seferberliği...
Erdoğan duyurdu, bakanlık harekete geçti! 81 ilde konut seferberliği...