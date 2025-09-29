Burcu Özberk’ten şaşırtan savunma! Makyajsız hali olay olmuştu...

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Afilli Aşk, Ruhun Duymaz, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle adından söz ettiren 35 yaşındaki ünlü oyuncu burcu Özberk hayranıyla birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesi ile gündeme geldi.



Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafla ilgili hayranlarından değişik yorumlar alan ünlü sanatçı ilk kez sessizliğini bozdu.



Güneşin kızları dizisi ile birlikte kariyerinde sivri bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu ana akımda yer aldığı farklı projeler oyunculuğunu daha da geliştirerek’ hayran kitlesini genişletti.



Kendine özgü tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplayan Burcu Özberk’in makyajsız hali deyim yerindeyse başını yaktı.



Doktor randevusundan çıkarken hayranı ile birlikte fotoğraf çektiren ünlü oyuncu hayranının gazabına uğradı. Hayranı ünlü oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayarak, ''Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin ya abe benim aşkım bitti'' ifadelerini kullanınca ortalık karıştı.



Paylaşım kısa sürede bir çok platformda yer aldı ve binlerce kişiye ulaştı. Ünlü oyuncu olaydan sonra bir süre sessizliğini korumasına rağmen, olaya yönelik ilk kez bir paylaşım yaptı. Özberk paylaşımında hem takipçisini koruduğu hem de doğal görünümü savundu.



Özberk’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı; “Okudum yorumları, yaşları küçük çocuklar. Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koyuyorum. O gün doktor çıkışı yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor. O da beklemiyordu bence bu kadar büyüyeceğini”