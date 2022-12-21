Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri bünyesinde istihdam etmek üzere kasap alacak. Son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı Olmak
*Çalışmasına Engel Sabıka Kaydının Olmaması
*Burdur Merkez'de İkamet Ediyor Olmak
*Alanıyla ilgili Ustalık Belgesinin Olması
*Hijyen Belgesinin Olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş (cv)
*Sabıka Kaydı
*Fotoğraf
*İkametgâh Belgesi
*Nüfus Cüzdanı
*Ustalık Belgesi
*Hijyen Belgesi
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