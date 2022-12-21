Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri bünyesinde istihdam etmek üzere kasap alacak. Son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. Vatandaşı Olmak

*Çalışmasına Engel Sabıka Kaydının Olmaması

*Burdur Merkez'de İkamet Ediyor Olmak

*Alanıyla ilgili Ustalık Belgesinin Olması

*Hijyen Belgesinin Olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Özgeçmiş (cv)

*Sabıka Kaydı

*Fotoğraf

*İkametgâh Belgesi

*Nüfus Cüzdanı

*Ustalık Belgesi

*Hijyen Belgesi