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Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

Burdur Akaryakıt Hizmetleri bünyesinde kasap olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:55
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Burdur Akaryakıt Hizmetleri kasap alacak

Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak
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İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri bünyesinde istihdam etmek üzere kasap alacak. Son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. Vatandaşı Olmak
*Çalışmasına Engel Sabıka Kaydının Olmaması
*Burdur Merkez'de İkamet Ediyor Olmak
*Alanıyla ilgili Ustalık Belgesinin Olması
*Hijyen Belgesinin Olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Özgeçmiş (cv)
*Sabıka Kaydı
*Fotoğraf
*İkametgâh Belgesi
*Nüfus Cüzdanı
*Ustalık Belgesi
*Hijyen Belgesi

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